Aosta: Il consigliere comunale Paolo Laurencet lascia Fratelli d'Italia

"Per il bene di Aosta a volte bisogna armarsi di coraggio e fare scelte difficili". Così il commercialista e consigliere comunale Paolo Laurencet annuncia la sua decisione di lasciare Fratelli d'Italia. Oggi stesso dovrebbe sancire il passaggio nel gruppo consiliare comunale di Forza Italia.

"A volte bisogna intraprendere percorsi in salita -spiega - per non venire meno agli impegni presi, alle proprie responsabilità. Oggi ho deciso di fare una di queste scelte: lasciare Fratelli d'Italia. Perché voglio portare avanti i progetti per i quali sono stato votato: salvare lo stadio Puchoz, rilanciare Aosta a livello turistico e imprenditoriale". Laurencet ringrazia Fratelli d'Italia-VdA "per aver reso possibile il mio ingresso in politica" ma lamenta il fatto di essere stato lasciato solo a condurre le sue battaglie dai vertici locali del Partito.

"Ora è tempo per me di guardare avanti e di continuare a fare ciò che ho sempre fatto: crederci veramente. Nella trasformazione, nel rinnovamento della città, nella fiducia che voi elettori mi avete concesso".