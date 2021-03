Usl VdA aderisce a Giornata mondiale del rene

"Richiamare l'attenzione sulla malattia renale cronica, nonostante le restrizioni legate al quadro sanitario contingente, che non permettono l'effettuazione delle iniziative destinate alla popolazione in presenza". E' questo l'obiettivo della Giornata mondiale del rene, in programma l'11 marzo, il cui slogan quest'anno è "Vivere bene con una malattia renale".

All'iniziativa aderisce anche la struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell'Usl della Valle d'Aosta. "Sappiamo che il 6-8% della popolazione italiana - spiega Massimo Manes, direttore di Nefrologia e Dialisi - presenta un certo grado di insufficienza renale che si traduce, in termini numerici, in alcuni milioni di persone colpite. Si tratta di percentuali destinate a peggiorare negli anni per l'invecchiamento progressivo della popolazione e per la prevalenza di patologie come l'ipertensione e il diabete, che rappresentano importanti fattori di rischio per lo sviluppo della malattia renale se non curate adeguatamente".

Le malattie renali sono tipicamente silenziose e non danno segni clinici evidenti se non nelle fasi acute. Rimane fondamentale sensibilizzare la popolazione, soprattutto le categorie più a rischio (gli anziani, i cardiopatici, gli ipertesi, i diabetici, gli obesi), all'importanza della prevenzione, che si realizza attraverso stili di vita salutari e protettivi. Un altro aspetto fondamentale è il riconoscimento precoce della malattia renale che si può realizzare attraverso l'esecuzione di pochi semplici esami come l'esame delle urine, la microalbuminuria e la creatinina.

"Proprio come ricorda lo slogan di quest'anno - continua Manes - è possibile Vivere bene con una malattia renale, a condizione che si mettano in atto tutte le strategie di contenimento della malattia, che il paziente sia consapevolmente informato e parte attiva nei processi di cura e che si realizzi un patto assistenziale fiduciario con il proprio medico e con lo specialista".