Plus de 40 rapports aux Rencontres de physique 2021

Deux sessions et en mode virtuel pour la 34e édition des "Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste", rendez-vous traditionnel des scientifiques et chercheurs. L'événement est prévu du 9 au 11 mars. Plus de 40 rapports scientifiques seront présentés qui couvriront les thèmes les plus importants de la recherche théorique et expérimentale dans le domaine des particules élémentaires. Egalement sont au calendrier cinq conférences qui peuvent être suivies gratuitement, sur inscription.

Le calendrier: lundi 12 et mardi 13 avril rencontre avec les étudiants de la Vallée d'Aoste (rapporteuse le professeur Maria Elena Fedi de l'Université de Florence, sur le thème "La physique nucléaire au service du patrimoine culturel"); mercredi 14 avril rencontre des professeurs de la Vallée d'Aoste avec le Professeur Lorenzo Giuntini de l'Université d'Aoste (il fera un rapport sur le thème "Amenons un accélérateur dans le musée. Projet "Machina" du Cern de Genève et de l'Infn de Pise" ); jeudi 15 avril projection gratuite du film documentaire "Le choix. Edoardo Amaldi et la science sans frontières"; vendredi 16 avril rencontre publique avec entrée gratuite avec la chercheuse valdôtaine Marta Burgay et avec le vulgarisateur scientifique Giorgio Roncolini. (ANSA).