Aosta: Comune in campo per la 'mobilità verde'

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, ha firmato convintamente la Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica, documento guida ideato nell’ambito dell’evento 'e_mob' di Milano con lo scopo di coinvolgere ed educare città e comuni verso una mobilità più sostenibile e pulita.

Promossa nel 2017 dai comuni di Milano, Firenze, Bologna, Torino e Varese, la Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica nasce dalla volontà di mettere in rete le attività svolte dai diversi Enti locali per attivare la mobilità elettrica, ottenendo la condivisione di informazioni utili.

La Carta è stata proposta ai 525 comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, e a dicembre 2020 le adesioni sono 136 che rappresentano circa 1/5 della popolazione italiana. Il documento individua cinque linee di intervento per la diffusione della mobilità elettrica in ambito urbano: offrire al consumatore valide motivazioni per il cambiamento culturale; accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica accessibile al pubblico; ampliare la possibilità di ricarica negli immobili residenziali e aziendali; dare un forte impulso allo sharing (Bici/Auto/Moto/Tricicli e Mezzi Nautici) con mezzi elettrici; stimolare l’introduzione di mezzi elettrici nei segmenti di mobilità con maggior efficacia e praticabilità../.

"Attraverso l’adesione alla Carta –commenta l’assessore comunale alla Mobilità, Loris Sartore – intendiamo operare con lo scopo di creare con gli altri sottoscrittori un percorso di condivisione aperto e costruttivo per dare vita a una rete di comuni attenti alla salute dei propri cittadini. Per la nostra città gli impegni delineati dal documento sono particolarmente stimolanti e rappresentano delle sfide che, come Amministrazione comunale, avevamo già inserito nel programma di governo".

Tra gli altri obiettivi, l'assessore ricorda "l’istituzione di un tavolo di confronto con l’Amministrazione regionale affinché i mezzi utilizzati per le navette verde e rossa siano sostituiti con mezzi a trazione elettrica e l’implementazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche, in modo da stimolare l’utilizzo di questi mezzi. Saranno inoltre gradualmente sostituite le auto comunali di servizio con mezzi elettrici ed infine verranno valutate eventuali premialità per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti che installino sistemi di ricarica per veicoli elettrici".