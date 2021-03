La moda nell'era del Covid-19, webinar di Cna

E' organizzato da CNA FEDERMODA un webinar gratuito dal tema COME INTERPRETARE LE TENDENZE MODA PER L’ERA POST COVID-19.Andrà in rete mercoledì 17 marzo alle ore 10,30.

Intervengono: Sébastien Charpentier, agente e consulente Peclers Paris in Italia e Svizzera italiana; Roberto Corbelli, direttore artistico di RMI, ricercatore tendenze; Sara Massi, responsabile ufficio stile di Filpucci Spa – knitwear designer consultant; Bibi Ronchi, direttore artistico delle Edizioni Chiron – ricercatrice e consulente nei settori tessile e moda.Modera: Antonio Franceschini – responsabile nazionale CNA FEDERMODA.

Per iscriversi:

https://landing.cna.it/webinar-cna-federmoda-17-marzo-imprese/