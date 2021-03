Presidente Lavevaz a Ministro Brunetta, 'uniti verso riforma Amministrazione regionale'

L'avvio di un percorso di riforma dell'Amministrazione regionale, parte del programma di Governo, per porre le basi per un confronto costruttivo tra Stato e Regione nel rispetto delle specifiche competenze statutarie della Valle d'Aosta.

Di questo hanno parlato oggi in videoincontro il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, e il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

In dettaglio - come riportato in una nota - nell'incontro Lavevaz ha presentato al ministro "l'intenzione del Governo regionale di riorganizzare il comparto unico regionale: in questa fase è prioritario aprire un canale di confronto per costruire un percorso legislativo libero da ostacoli, mirando a un ammodernamento dell'ordinamento sia degli uffici e del personale sia del sistema degli enti locali, dei quali è stata ribadita la centralità".

"Davanti a noi - ha spiegato Lavevaz - abbiamo l'opportunità e la necessità di lavorare insieme alle forze sindacali e agli enti coinvolti sulla riorganizzazione del comparto unico regionale: un disegno ampio, che deve andare verso la modernizzazione dell'amministrazione e della gestione del personale. L'incontro con il Ministro Brunetta è stato estremamente cordiale, nel segno della disponibilità reciproca a costruire un confronto rispettoso della nostra autonomia che sappia però essere aperto alle buone prassi realizzate dalla pubblica amministrazione a ogni livello".