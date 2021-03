Traduttore freelance, tra i professionisti più richiesti dalle aziende

Il traduttore freelance è il professionista in possesso di un’approfondita conoscenza tanto della lingua straniera richiesta quanto della propria lingua madre.

In un mondo che cresce e si muove all’insegna della globalizzazione, si rende necessaria la professionalità del traduttore per favorire la promozione dell’attività aziendale ed aumentare, di conseguenza, il numero di utenti raggiunti e le vendite.

Negli ultimi anni è esponenzialmente cresciuto il numero delle imprese italiane che scelgono di affidarsi a professionisti freelance per gli innumerevoli vantaggi di cui beneficiano.

Per favorire lo scambio tra aziende e libero professionista è nata la piattaforma italiana Freelanceboard. Si tratta di un marketplace ove le aziende possono pubblicare sempre gratuitamente la propria offerta di lavoro ed il freelance, dal proprio canto, può candidarsi liberamente e senza vincoli ai progetti che ritiene più opportuni e più in linea con le proprie competenze e skills. Il professionista autonomo potrà, previa iscrizione, pubblicare il proprio curriculum vitae, il portfolio e arricchire il proprio profilo con certificazioni, attestati e quanto riterrà utile per presentarsi alle aziende.

Lo scambio tra aziende e freelance è assolutamente libero, diretto, senza intermediari e senza la richiesta di commissioni sui lavori svolti.

Una piattaforma che ha fatto della trasparenza e chiarezza il proprio punto di forza.

Chi è il freelance?

Il freelance è il libero professionista che offre servizi alle aziende da remoto, in modalità smartworking, senza necessariamente recarsi frequentemente in sede.

Si tratta di un lavoratore autonomo che ha scelto di essere il datore di lavoro di sé stesso, di rinunciare allo stipendio fisso mensile, di lavorare senza vincoli di giorni e di orari d’ufficio.

Il professionista freelance ha come unico obiettivo la soddisfazione del cliente, il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi prefissati. Lavorare autonomamente richiede impegno, costanza, formazione continua e costante oltre a doti personali come, ad esempio, predisposizione all’ascolto ed alla comprensione dell’altro, empatia, disponibilità e rispetto.

Perché le aziende dovrebbero scegliere un freelance?

Scegliere di affidarsi ad un traduttore freelance, in alcuni casi in possesso di partita Iva, consente alle aziende di godere di tutti i benefici legati alla formazione sia teorica che pratica del professionista.

Per quanto concerne l’aspetto prettamente economico, sicuramente, un freelance non comporta costi e spese vive per le aziende. Non vi saranno contributi da versare, ferie da pagare e malattia.

Il rapporto tra azienda e freelance avviene nella massima trasparenza. Sin da subito si stabilirà il costo della prestazione lavorativa, senza sorprese. Un altro aspetto da non sottovalutare è che, essendo il libero professionista datore di lavoro di sé stesso, sarà sua premura offrire il miglior servizio ed attuare la miglior strategia affinché si raggiungano gli obiettivi prefissati e richiesti dal committente.

Ogni azienda, affidandosi ad un freelance, avrà la certezza di essere seguito da un professionista sempre disponibile, disposto all’ascolto e pronto a soddisfare le nuove esigenze che potrebbero nascere durante la collaborazione.

Non è assolutamente detto che il rapporto tra le due parti debba concludersi in breve tempo. Spesso, infatti, si verifica la situazione in cui la collaborazione diventi duratura e continui nel tempo.

Come trovare un freelance?

Internet e la nascita di piattaforme digitali hanno, notevolmente, facilitato la ricerca di liberi professionisti pronti a soddisfare le esigenze e le richieste delle aziende.

Per un’azienda scegliere di affidare un progetto ad un professionista autonomo significa poter risparmiare risorse sia in termini economici che di tempo. Un rapporto, quello tra committente e freelance, paritario, chiaro, trasparente e senza sorprese. Il freelance è il professionista che mette al servizio dell’azienda committente la sua formazione e le sue competenze senza limiti e senza riserve.