Aymavilles: La legge fa lievitare i compensi di sindaco e assessori

Aumentare le indennità? Sì, se la legge non solo li consente, gli aumenti, ma ne stabilisce anche i parametri. E' tutto spiegato nella delibera 8 del 26 febbraio scorso del Comune di Aymavilles'“determinazione delle indennità da corrispondere agli amministratoridurante l’anno 2021'.

Si legge: “Udito la Sindaca proporre di mantenere le stesse indennità dell’anno 2020...”, e le indennità sono: sindaco euro 2.310; vicesindaco euro 1270,50; assessori: euro 616; consiglieri: euro 115,50 quale gettone da corrispondere per ogni effettiva seduta.

Nella delibera si legge che i consiglieri rinunciano al gettone di presenza, a dimostrazione di voler lavorare per il bene della comunità. Si fa poi riferimento ad un’altra delibera, la numero 44 del 6 ottobre 2020, il cui titolo è sempre lo stesso: determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, Vicesindaco e assessori comunali. Queste le indennità indicate nell'atto approvato cinque mesi fa: sindaco euro 1.890; vicesindaco: euro 1.039,50; assessori: euro 504.

Allora un aumento c’è stato, eccome, soprattutto se si considerano i compensi della Giunta precedente: sindaco euro 900; vicesindaco euro 495; assessori euro 360; consiglieri: euro 25 per ogni effettiva seduta.

I numeri tutti li possono commentare, ogni decisione è stata presa nel assoluto rispetto della legge e non può essere discussa, quello invece che potrebbe essere discutibile per chi ha segnalato le delibere ad Aostacronaca è l’opportunità di prendere una simile decisione in tempo di Covid.

Difficile per gli estensori della delibera spiegare la volontà di mantenere le indennità del 2020, quando in realtà i numeri cambiano e aumentano. In effetti la rinuncia è riferita solo alle percentuali di aumento che una legge regionale permetterebbe e non agli aumenti che legalmente vengono retribuiti a cui opportunamente si sarebbe potuto rinunciare.

Potrebbero essere comprensibili gli aumenti che riguardano la sindaca che ha scelto di lavorare a tempo pieno in Comune, forse meno quelli di vicesindaco e assessori. La presenza di una minoranza in Comune forse consentirebbe qualche riflessione e dibattito in più.