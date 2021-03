Minoranza regionale incrocia le braccia, 'Giunta e Consiglio Valle paralizzati da veti incrociati'

"Temi come i confini regionali - che sono poi confini nazionali vedi il caso della contesa con la Svizzera sulla proprietà del Rifugio Guide del Cervino, o la presenza sempre più massiccia del lupo in aree abitate - sono da noi trattati propositivamente e più volte; peccato che la maggioranza regionale sia sorda ai nostri richiami".

Lo ha detto oggi Augusto Rollandin, leader e consigliere regionale del Movimento Pour l'Autonomie, intervenuto a Palazzo regionale alla conferenza stampa organizzata dalla minoranza consiliare in Regione (ovvero i gruppi di Lega VdA e Pour l'Autonomie) per motivare la mancata presentazione di interpellanze e interrogazioni al prossimo Consiglio regionale. Una forma, questa, di "sensibilizzazione civile e propositiva verso la popolazione valdostana - ha spiegato Marco Carrel (PlA) che ha aperto l'incontro con i giornalisti - affinché sappia che in Consiglio Valle oramai gli assessori rispondo alle nostre istanze leggendo le note che preparano i tecnici e i dirigenti, ma di politico non dicono più nulla, anzi; dovevamo approvare prima possibile la legge sui ristori, che invece arriverà a giugno”.

Rollandin ha anche stigmatizzato "l'immobilità della Giunta regionale quando ci sarebbe invece da nominare con urgenza i tre membri designati per la composizione della Commissione paritetica, un passaggio fondamentale perchè la Commissione deciderà su temi vitali come la concessione alla Cva, che è in scadenza. Ci aspettavamo un confronto su tutto questo invece dalla maggioranza assistiamo a prese di posizione stereotipate o peggio: pochi dopo la presentazione della nostra proposta di legge sulla gestione del lupo in Valle, la Giunta ne ha sfornata una che era la fotocopia della nostra, che umilmente avevamo riadattato da quella validissima del Trentino. Esempi così ce ne sono anche altri".

Prima di Rollandin ha preso la parola Paolo Sammaritani (Lega VdA), secondo cui "il programma di governo è sbagliato perchè mette assieme forze diverse che assieme in realtà non riescono a stare. Il nostro lavoro da ottobre ad oggi è stato costruttivo, le norme più importanti varate dalla Regione sono frutto di nostre iniziative, come la tanto discussa Legge 11 sulle norme Covid e la modifica alla Legge 6 sugli enti locali. La Giunta (quella del Presidente Erik Lavevaz, il cui nome non viene però mai nominato apertamente) ha in sé componenti che vanno in direzioni opposte, per i quali lavorare insieme è impossibile; assistiamo così più volte all'intervento del Governo nazionale, cui viene delegata la nostra Autonomia. Questo non va affatto bene".

Nicoletta Spelgatti ha ricordato "le 384 iniziative presentate dalla minoranza in cinque mesi. Noi abbiamo vinto le elezioni indubbiamente, ma siamo stati messi da parte e gli autonomisti hanno creato una maggioranza variegata e improbabile pur di essere contro di noi. Noi continuiamo a essere propositivi, costruttivi e silenziosi. E se la comunità valdostana vuole credere che la maggioranza sta lavorando bene glielo lasciamo anche credere, perchè non tocca a noi creare disagi ulteriori alla popolazione in questi tempi di pandemia. Abbiamo messo il governo regionale in condizione di lavorare, non facciamo nessuna ostruzione, adesso abbiamo scelto di non presentare iniziative per il prossimo Consiglio così i valdostani vedranno con i loro occhi cosa succede in Aula se la minoranza resta ferma anche per una sola volta".

Mauro Baccega (PlA) ha ribadito il concetto di "minoranza rispettosa e propositiva a fronte di una maggioranza che parla per voce di pochi assessori e fornisce nell'aula del Consiglio Valle risposte spesso, discutibili, frutto di note tecniche preparate da funzionari. Le considerazioni di carattere politico utili al confronto e alla riflessione sono poche, la giunta si muove a due velocità. Se temi come la gestione del Palaindoor fossero stati trattati con serietà e responsabilità nelle Commissioni da parte dei membri di maggioranza, oggi probabilmente avremmo avuto risultati e strategie diverse, più utili alla comunità valdostana".

Andrea Manfrin (Lega VdA), ha posto l'accento sul fatto che "tante nostre proposte sono state fatte proprie dalla maggioranza oppure demolite o censurate. Si evita di trattare pubblicamente certi temi con la secretazione immotivata delle sedute e di questo abbiamo avuto prova nello scorso Consiglio; francamente fa male veder 'scippate' le nostre iniziative con la sola apposizione di una firma in calce a un'interrogazione o a una mozione; questo è un governo regionale paralizzato da veti incrociati (riferimento chiaro alla componente maggiormente 'di sinistra' nella Giunta ndr) che fa muro ostinato alla nostra propositività e non fa il bene dei cittadini".