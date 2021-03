E. Rini (FI VdA), 'ministro Gelmini garante Autonomia valdostana'

Dopo un lungo momento di politica travagliata, al presidente della Giunta Erik Lavevaz sembra essere tornato il sorriso ed è curioso che gli sia tornato dopo un incontro con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, esponente di un partito che tanti valdostani hanno visto e vedono ancora come uno spauracchio per la nostra autonomia.

Il ministro Gelmini ha dimostrato di essere perfettamente al corrente della situazione valdostana, della profonda crisi economica generata dalla chiusura di impianti e regioni. Di questa sensibilizzazione del ministro occorre dare merito al Coordinamento regionale del Partito che il ministro Gelmini rappresenta, l’aver portato sui tavoli del Governo tutte le criticità della nostra regione.

Al riguardo Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia per volere degli iscritti locali ma anche e soprattutto dello stesso Presidente Berlusconi, sottolinea che “ i fatti valgono più di molte parole, come sempre, e l'attenzione dedicata in queste prime settimane alla Valle d'Aosta dal nuovo ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ne è la dimostrazione. Con Mariastella Gelmini, ancor prima del suo insediamento, abbiamo instaurato una interlocuzione costante e proficua, dimostrandosi sin da subito disponibile a raccogliere le nostre istanze e a farsi carico delle stesse, ovviamente per quanto di sua competenza".

Per questo motivo, secondo Rini, "fa un po' specie l'atteggiamento di chi, dopo avere denigrato in campagna elettorale le forze politiche rappresentate a Roma e a Bruxelles, ora le cerca con interesse per ricevere quelle risposte sul territorio che in prima persona non è ancora riuscito a fornire. Ad ogni modo, bene che qualcuno si sia ricreduto sull'importanza di avere degli interlocutori seri, credibili e preparati sia a Roma che a Bruxelles, non è mai troppo tardi per cambiare idea".

I vertici di Forza Italia Valle d'Aosta si ritengono soddisfatti "di essere tenuti in grande considerazione dai nostri ministri, così come ci riteniamo soddisfatti che le nostre proposte formulate sul cosiddetto 'Sistema neve' siano state inserite nel documento presentato ieri dai gruppi parlamentari di Forza Italia per sostenere imprese, autonomi e lavoratori stagionali in vista del Decreto Sostegno".