Prorogato al 31 marzo 2021 l’Accordo per l’intervento straordinario sulla bilateralità nel Turismo

Fipe, Federalberghi, Fiavete Faita con la partecipazione di Confcommercio - Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs hanno sottoscritto nel giugno scorso l’Accordo per sostenere la bilateralità del turismo, deliberando interventi straordinari a seguito dell’emergenzaCovid-19 (circolare Fipen.90/2020).

Tale Accordo aveva una scadenza fissata al 31 dicembre 2020. Con l’Accordo che si allega le stesse Parti firmatarie hanno ritenuto di dover prorogare i termini di quell’Accordo portandolo al 31 marzo 2021, visto il perdurare dell’emergenza e per consentire alle associazioni e alle imprese che non abbiano ancora sottoscritto gli accordi di poterlo fare entro i nuovi termini stabiliti.

Come è noto l'Accordo prevede l'istituzione presso l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo di un Fondo straordinario per cofinanziare, nella misura del 50%, il costo dell’intervento realizzato dagli enti bilaterali del settore Turismo in favore dei dipendenti delle aziende in regola con il versamento delle quote di contribuzione contrattualmente previste.

L'intervento consiste in un Contributo di solidarietà per i lavoratori e le lavoratrici che siano collocati in Cassa Integrazione Guadagni in deroga o in Fondo di Integrazione Salariale nell’arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

L’intesa prevede inoltre che la rete degli enti bilaterali territoriali finanzi interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro per un ammontare non inferiore al 16% delle risorse versate dalle imprese non multilocalizzate nel periodo 1° gennaio 2019 –31 dicembre 2019.