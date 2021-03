A Saint Denis, in loc. Capoluogo. in una zona residenziale tranquilla e con una vista spettacolare sul centro Valle e sul castello di Cly, VENDESI terreno edificabile di mq778 ideale per realizzare mq200 di abitazione. € 45.000,00

Maggiori informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it