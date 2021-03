IL POUSSA CAFE @CONTI TRAVAGLIO@ DISPACCIO 3 MARZO

Travaglio a Otto e Mezzo nel difendere il governo Conte 2 ha affermato che tra le cose pregevoli fatte c'é l'aver estromesso i Benetton da Autostrade. Purtroppo per i contribuenti italiani le cose stanno diversamente: i Benetton sono stati indotti non a consegnare gratis allo Stato la società che gestisce di Autostrade, ma a venderla a caro prezzo. È uno stranissimo affare per lo Stato, visto che i Benetton non pagheranno un euro per il disastro del ponte di Genova e che la società comprata dallo Stato dovrà sborsare miliardi di euro per gli investimenti che i Benetton non avevano voluto fare per la manutenzione della rete, e presumibilmente molti altri denari per processi e risarcimenti. Di fatto il governo Conte ha tolto le castagne dal fuoco ai Benetton. (Felice Antonio Vecchione)