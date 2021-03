La Giunta guarda alla promozione delle 'buone pratiche' tra i giovani

Per una spesa di oltre 31 mila euro, La Giunta regionale ha approvato l’Avviso pubblico '1-2021' volto a finanziare iniziative e progetti in favore delle giovani generazioni.

La spesa, si legge in una nota, "è comprensiva di costi per attività pubblicitarie e promozionali dell’Avviso stesso, a valere sulle risorse del fondo nazionale per le politiche giovanili, anno 2020, come disposto dall’intesa raggiunta nella Conferenza unificata del 29 gennaio 2020, tra lo Stato e la Regione, e in attuazione della proposta progettuale intitolata 'GIOVANIamoci: giovani talenti in movimento'".

L’Esecutivo ha approvato anche il videocontest denominato 'RagaCiak…per reagire! – edizione 2021', concernente l’indizione di un concorso di idee rivolto ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni per la realizzazione di videoclip/videomessaggi sul disagio giovanile e sulle dipendenze, per un ammontare complessivo di 12 mila euro, comprensivi dei costi per attività pubblicitarie e promozionali del videocontest stesso.