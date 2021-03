Controllo acque reflue e chiusure mirate per arginare il rischio 'contagio covid da turisti'

La stagione sciistica è irrimediabilmente compromessa, non solo la chiusura degli impianti di risalita ha causato il break economico ma il vero e proprio male sono state le chiusure tra le regioni, un impedimento a spostarsi, un tormento per la nostra regione a vocazione turistica.

L’entrata in vigore della zona gialla, l’ammorbidimento di qualche restrizione negli ultimi Dpcm ha permesso che particolari tipologie di turisti potessero raggiungere le località turistiche normalmente più frequentate delle nostre vallate. Courmayeur, Ayas, Gressoney, Cogne, nel fine settimana sono stati letteralmente assaltati da proprietari di seconde case, finti proprietari, frequentatori di strutture alberghiere aperte, pochissimi i controlli e più alto il rischio di contagio, tanto che Roberto Rota, sindaco di Courmayeur, la scorsa settimana ha addirittura emesso l’ordinanza di chiusura per la Val Ferret, proprio come succede a ferragosto.

Difficile armonizzare la necessità di turismo con l’alto rischio di contagio da Covid aggravato poi dalle varianti. Se da una parte il turismo settimanale ha portato entrate economiche che sono state una boccata di ossigeno per le attività montane, per l’amministrazione regionale si affacciano nuovi problemi che riguardano il controllo dell’epidemia. Proprio in occasione di questo aumento di presenze il numero dei contagi è aumentato e in Regione si pensa di correre ai ripari valutando chiusure mirate proprio in quelle località maggiormente frequentate e individuate con il controllo delle acque nere, misura meno impattante che un protocollo di indagini diagnostiche sulla popolazione, misura che permetterebbe di agire chirurgicamente sulle aree geografiche responsabili della eccessiva diffusione del virus.

Il problema però non è solo l’attivazione del processo, in effetti mancano le risorse e sarebbero di difficile reperibilità, al momento le strutture in regione atte alla raccolta dei campioni per individuare l’aumento del virus sono tre, i depuratori di Valtournenche, di Brissogne e quello di La Salle.

L’assessorato con l’Arpa, che lavora di già ad un progetto nazionale di monitoraggio del Covid attraverso i reflui urbani, lavora per individuare soluzioni per soddisfare l’esigenza. Qualsiasi argomento si possa trattare il dilemma è sempre lo stesso, siamo chiamati ad osservare le regole e sarà fondamentale farlo se ne vogliamo uscire, d’altre parte però l’economia nazionale è alla canna del gas non ci possiamo fermare. La soluzione è unica, i ristori, che però devono essere funzionali e immediati.