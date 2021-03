Vaccinati due volte ma in quarantena domiciliare perchè possibili 'portatori di contagio'

Vaccinati con richiamo ma in quarantena domiciliare perchè sono stati a contatto con positivi Covid. Esperienza inattesa che stanno vivendo alcuni valdostani in questi giorni, perchè il vaccino protegge sì dal coronavirus ma nessuno sa se chi è vaccinato può trasmettere o meno il contagio a persone non 'coperte' dalla preparazione biologica che assicura l'immunità; quindi l'unica disposizione vigente in caso di contatto stretto con un contagiato vale per tutti, vaccinati e non: isolamento domiciliare per la durata prevista dall'unica normativa sanitaria di riferimento.

Accade così che una Oss ultrasessantenne della media Valle (ma non è l'unico caso), cui sono state somministrate entrambe le dosi del vaccino, da ieri è in quarantena perchè sua madre, che vive con lei, è risultata positiva al Covid. La Oss ha fatto il tampone e l'esito è stato negativo ma resta chiusa in casa non essendovi certezze sulla possibile trasmissione del virus nella catena tra persona contagiata-persona vaccinata-persona sana ma non vaccinata.

"Questo non significa assolutamente che non vi siano certezze sulla copertura sanitaria della persona vaccinata, anzi siamo convinti della necessità prioritaria della vaccinazione - precisa Luca Montagnani, responsabile dell'emergenza Covid in Valle d'Aosta - il fatto è che al momento non abbiano evidenze scientifiche sulla non trasmissibilità del coronavirus da parte di chi pur essendosi vaccinato non può contrarlo ma potrebbe 'ospitarlo' perchè comunque contagiato da altri".