Intervento del 118 ad Aosta, in via Roma all'altezza della rotonda 'Valpetroli' alle ore 12,30 di oggi per un incidente stradale. Si è trattato di un impatto tra due auto; la dinamica dell’evento è in fase di valutazione da parte dell’autorità competente.



Tre persone sono state condotte in pronto soccorso: sono tre uomini di 45, 34 e 26 anni, tutti occupanti della stessa vettura. Le loro condizioni non sono sembrate preoccupanti ai medici che li hanno presi in carico.