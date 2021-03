Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento Haccp organizato dalla CNA della Valle d'Aosta.

Inoltre CNA VdA organizza per il mese di marzo 2021 tre incontri dal titolo "L’innovazione digitale, un’opportunità per il turismo”.

Gli webinar approfondiranno temi come social media, strumenti per la promozione turistica e culturale e per la valorizzazione del territorio. Iscrizioni sul sito della CNA Valle d'Aosta.

IN CALCE LA LOCANDINA INFORMATIVA DEL CORSO HACCP