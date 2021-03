Contraddizioni in tempo di Covid

Una bella giornata di sole in una famosa località di montagna in Svizzera, sembrerebbe cosa normale sennonché siamo in tempo di pandemia….Tutti i giorni le prime notizie che sentiamo nei telegiornali parlano di morti e di numeri inerenti le migliaia di persone infettate, passiamo da una restrizione all’altra, conviviamo con la perdita di molti posti di lavoro o con l’angoscia di una persona cara che possa essere colpita dal virus, eppure basta guardare questa immagine per sentire la voce della contraddizione urlare a squarciagola.

Contraddizione tra chi piange e chi invece ride e, per quanto sia insito nella normalità della vita, sembrerebbe che un menefreghismo dilagante ci riporti all’inizio della pandemia quando, per lo meno, la speranza era quella che l’umanità non solo avrebbe prima o poi piegato la malattia ma che da questa brutta esperienza saremmo tutti 'rinati' con uno spirito diverso e con un messaggio di solidarietà e di speranza che ci avrebbe reso migliori.

Questa speranza non solo non è fiorita ma pare essere 'naufragata' nell’Oceano dell’egoismo dove ognuno pensa solo per se stesso e dove solo qualche sporadico naufrago trova l’isola dell’altruismo e della redenzione verso uno spirito di solidarietà e umanità.

Piuttosto che cercare di aumentare la nostra resilienza, come si dice spesso con una parola che sottolinea la capacità di adattarsi ai colpi, la pandemia è un’occasione per riflettere sul nostro rapporto con la società. Una congiuntura Astrale che si ripete.

In Astrologia, andando indietro nel tempo, ritroviamo Saturno in una posizione negativa anche durante l'ondata di peste del 1680 o quando il re assiro Sennacherib rase al suolo Babilonia nel 689 a.C., Antioco il Grande (241 a.C ) perse la battaglia dei quattro anni contro il dominio romano firmando un accordo di pace cedendo i suoi territori. Plutone si trovava in Capricorno durante la crisi economica del 2008 e ancor prima nel 1929, ai tempi della Grande Depressione.