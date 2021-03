Fondi distacchi sindacali e convenzione sugli appalti temi assemblea sindaci valdostani

Nel ricordo dell’ex sindaco di Allein, Erik Patrocle, venuto a mancare nella giornata di ieri, si è aperta oggi martedì 2 marzo l’Assemblea del Cpel. “Un amico e un amministratore con cui abbiamo lavorato a stretto contatto negli anni – ha detto il presidente del Cpel, Franco Manes - rinnoviamo le condoglianze alla famiglia".

Il Cpel ha poi approvato all’unanimità la proposta di deliberazione di Giunta regionale relativa alla quota per alimentare il Fondo distacchi sindacali (FDS) per il 2020. Come ha evidenziato Loredana Petey, sindaca di Aymavilles e responsabile politica del tema, la quota fissa unitaria, da versare da parte di ciascun ente locale per alimentare il fondo, è stata ipotizzata nella cifra di 41 euro, per ogni dipendente di ruolo in servizio, alla data del 31 dicembre 2019.

L’Assemblea ha successivamente preso atto del rinnovo della convenzione tra l’Amministrazione regionale e il Cpel disciplinante le funzioni della Stazione unica appaltante per la Regione (SUA VdA) per i contratti di lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Ronny Borbey, sindaco di Charvensod, ha anticipato che il Celva sta lavorando a un calendario di iniziative, previste per il prossimo autunno, per celebrare il centenario della traslazione della salma del Milite ignoto all'Altare della Patria a Roma. L’obiettivo è quello di promuovere un impegno comune delle amministrazioni locali per ricordare questo importante appuntamento.

In chiusura dei lavori, Franco Manes ha infine spiegato che la prossima Assemblea si svolgerà presumibilmente in presenza, in una sede consona per le misure anti Covid.