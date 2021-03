Aymavilles: Con bilancio approvato fondi per importanti opere edili e stradali

Pareggia sulla cifra di quattro milioni 549 mila euro per il 2021, quattro milioni 255 mila per il 2022 e quattro milioni 887 mila euro per il 2023 il bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 approvato dal Consiglio comunale di Aymavilles.

Tra gli interventi previsti nel 2021 sono previsti la viabilità alternativa per la frazione Villetos, i lavori della messa in sicurezza della strada dell'Envers, la bitumatura delle strade comunali e la realizzazione di una fossa per l'impianto di depurazione a servizio del villaggio di Vieyes.

Riguardo agli investimenti in programma nel 2021 figurano, in particolare, la manutenzione di edifici, strutture e reti comunali, la realizzazione di pensiline per la ricarica di e-bike, interventi di arredo urbano e altri di mitigazione del rischio su strade comunali.

"In una generale situazione di criticità, questo bilancio - ha sottolineato il sindaco, Loredana Petey - intende mantenere i capisaldi dell'attività dell'amministrazione: sostegno alle famiglie e alle attività produttive, attenzione al sociale, alle scuole e alle associazioni locali, garanzia dei servizi alla cittadinanza e attenzione alla cultura, nella speranza che attraverso le risorse e gli strumenti finanziari che saranno messi a disposizione nel prossimo futuro sia consentito al Comune il perseguimento di tali obiettivi".