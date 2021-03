Accordo sindacale per prolungamento contratti scuole paritarie

I rappresentanti sindacali della scuola valdostana Flc-Cgil, Cisl Scuola, Savt-École e Snals hanno sottoscritto, con i gestori delle scuole secondarie paritarie École Hotelière VdA, Institut Agricole Régional, Liceo Linguistico di Courmayeur e Istituto Orfanotrofio Salesiano 'Don Bosco' di Chatillon, gli accordi per il prolungamento dei contratti di prossimità in scadenza al termine dell'anno scolastico.

Si tratta, si legge in una nota sindacale congiunta, "di dispositivi che hanno finora consentito la reiterazione dei contratti a termine al personale docente non in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento. Come è noto, negli ultimi due anni non è stato attivato alcun percorso abilitante, né sono stati espletati i concorsi, mediante i quali potrà essere conseguita l'abilitazione".

I sindacati e i gestori delle scuole paritarie esprimono soddisfazione "in quanto questi accordi permetteranno di gestire l'emergenza attuale, ma ci preme evidenziare l'estrema urgenza di attivare appositi percorsi abilitanti e, comunque, di espletare i concorsi straordinari e ordinario, già banditi dalla Regione nel corso dell'anno 2020".