Ripreso l'iter per le domande di sostegno alla locazione

La Regione sta completanto l'iter per l'accoglimento delle nuove domande relative al sostegno alla locazione 2021, che potranno essere presentate a partire da metà aprile con modalità che verranno comunicate successivamente.

L’erogazione del contributo per le domande presentate nell’anno 2020 avrà inizio dal 19 aprile. con la liquidazione anche delle mensilità pregresse.

Unicamente per coloro che hanno già presentato la domanda per il bando nell’anno 2020, tutti i martedì del mese di marzo sarà possibile consegnare eventuali integrazioni/variazioni presso l’ufficio Coordinamento e sostegno abitativo sito in via Promis 2/A ad Aosta. Al fine di evitare assembramenti gli interessati sono tenuti a prendere appuntamento contattando il numero 0165 273591.

In alternativa è possibile inviare la documentazione in formato pdf al seguente indirizzo mail: variazionisostegno@regione.<wbr></wbr>vda.it.