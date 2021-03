Presidente Lavevaz, 'poste basi per ottima collaborazione con ministro Gelmini'

"Costruttivo e cordiale". Così il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, ha definito l'incontro avuto oggi lunedì 1 marzo con il il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, che "ha dimostrato grande disponibilità ad affrontare i temi lasciati in sospeso nei mesi scorsi, diventando rapidamente operativi sui diversi dossier. Avvieremo subito un confronto specifico su un doppio canale: da una parte gli interventi legati all'emergenza, sottolineando il peso economico di una stagione invernale completamente compromessa, dall'altra dando alla Valle d'Aosta strumenti per strutturare il proprio futuro dal punto di vista delle risorse e dell'amministrazione". La riunione "ha messo anzitutto in luce - si legge in una nota - la necessità di interventi rapidi e specifici per ristorare le perdite del sistema-montagna".

Inoltre sono stati analizzati tre temi: "la ricostituzione della Commissione paritetica, per consentire di affrontare in tempi adeguati le norme di attuazioni come quella legata alle concessioni idroelettriche; l'applicazione della legge Madia alle società partecipate, dove la richiesta regionale è quella dell'esclusione per le società partecipate come gli impianti a fune e Cva; e i rapporti economici tra Stato e Regione, con la proposta di istituire un tavolo per valutare la rimodulazione del contributo regionale alla finanza pubblica".