DA OGGI 1 MARZO STOP AI PAGAMENTI IN CONTANTI VERSO IL COMUNE DI AOSTA

La novità riguarda tutti i servizi erogati dal Comune di Aosta, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati allo sportello “amicoinComune”, inclusi quelli svolti dalla società APS. Non potranno, quindi, più essere effettuati in favore dell’Ente pagamenti in contanti o a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale.

I pagamenti potranno, però, avvenire anche con bancomat e carte di credito agli sportelli, a eccezione delle contravvenzioni comminate dalla Polizia Locale per violazioni del Codice della strada, per le quali non sarà più possibile effettuare il pagamento agli sportelli del Comune, ma solo tramite la piattaforma PagoPA. PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.

I pagamenti possono essere effettuati direttamente sul sito Internet comunale www.comune.aosta.it nella la sezione “Pagamenti Online” è raggiungibile tramite un pulsante dedicato nella homepage del sito oppure seguendo il percorso “Servizi online”, “Pagamenti Online”, direttamente raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/it/servizi_online/pagamenti_online/ .

Per maggiori informazioni sul sistema PagoPA è possibile consultare il sito dedicato https://www.pagopa.gov.it/.