Aosta: Comune verso riattivazione impianti sportivi

Approvate, dalla Giunta comunale di Aosta, le indicazioni finalizzate al rilascio delle concessioni degli impianti sportivi a gestione diretta per la stagione sportiva 2021/2022.

"A tale riguardo - si legge in una nota - la Giunta ha dato mandato di provvedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la concessione di spazi negli impianti sportivi comunali a gestione diretta al fine di consentire l’avvio della stagione sportiva 2021/2022 nell’ottica della massima fruibilità possibile e del miglior utilizzo funzionale delle strutture/aree sportive".

Per quanto riguarda, in particolare, lo stadio 'Puchoz', tenendo conto dell’inagibilità della parte scoperta delle tribune e dei locali sotto-tribuna, gli spazi saranno suddivisi in due campi di baseball a 5 (di imminente realizzazione) e in un campetto di allenamento (lato tennis) e in un’area centrale.

Nelle fasce orarie non oggetto di concessione, l’impianto sarà fruibile ad accesso libero, in assenza di presidio permanente, per attività sportive motorie da svolgere all’aperto che non necessitino dell’utilizzo delle zone inagibili.

Con il medesimo atto la Giunta ha approvato le schede di destinazione d’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale e le relative disponibilità per la stagione 2021/2022.

Infine, l’Esecutivo ha stabilito, in via sperimentale, l’attribuzione per l’anno scolastico 2021/2022, alla competenza del Servizio Sport, anche la gestione della procedura amministrativa ed operativa, in relazione all’utilizzo, in orario extrascolastico, delle palestre scolastiche di proprietà comunale, tramite concessione temporanea/stagionale in uso nei confronti di chi avendone titolo, ne faccia richiesta.