Rilanciati i valori della Montagna al 75esimo anniversario dell'Autonomia

La campionessa del Mondo di sci Federica Brignone, carabiniera di La Salle, sarà insignita dell'onorificenza valdostana di Chevalier de l'autonomie, assieme all'imprenditore di Donnas Giuseppe Bosonin e allo scultore Guido Diémoz.

L'annuncio è stato dato ieri nel corso della cerimonia del 75esimo anniversario dell'Autonomia e del 73esimo dello Statuto speciale della Valle d'Aosta. I nuovi Amis de la Vallée d'Aoste sono invece il mecenate svizzero di Martigny Léonard Giannada e l'imprenditore di Alessandria Francesco Oberti. La consegna delle onorificenze è stata rinviata a quando la situazione sanitaria consentirà di organizzare una cerimonia in presenza.

Nel suo intervento alla cerimonia, il senatore Albert Lanièce si è detto dispiaciuto "per aver rilevato la mancanza di riferimenti nel programma di Governo del sostegno delle politiche della montagna, alle Autonomie Speciali e alle Minoranze linguistiche: speriamo quindi in un impegno concreto verso le nostre realtà di autonomie alpine".

"Nelle ultime due legislature, - ha aggiunto il parlamentare - una e mezza, cioè otto anni, si sono avvicendati alla guida di questo paese ben sei governi, un governo ogni circa 1,3 anni...immagine plastica di come questo Paese non sia ancora riuscito a iniziare quelle riforme strutturali, la riforma elettorale in primis, che possano finalmente trasformarlo in un Paese moderno all'altezza delle sfide veramente epocali che ci aspettano".

Secondo Lanièce "il presidente Draghi, persona di altissimo profilo internazionale, ha annunciato una serie di importanti riforme nel programma di questo governo: il tempo a disposizione, da qui a fine legislatura, e l'eterogeneità delle forze politiche che sostengono questo esecutivo mi fanno però molto dubitare sulla riuscita di questo grosso obiettivo".

La deputata Elisa Tripodi ha sottolineato che "è con spirito resiliente che si deve costruire la ripartenza e la ripresa e con spirito innovatore per guardare al futuro della comunità e dei suoi giovani. Una comunità che muta in continuazione a cui si deve dare i giusti strumenti per rispondere alle sfide del futuro: strumenti di legalità e di pari opportunità per tutte e tutti".

E ha aggiunto: "Questa è una ricorrenza importante e consente di riflettere sulla strada che necessariamente bisogna intraprendere per arrivare ad essere una comunità che lotta, che combatte le diseguaglianze sociali e lotta per difendere la sacralità e l'indipendenza delle sue istituzioni. Forti e coscienti di dover essere sempre un faro per i cittadini e consapevoli di esserci in virtù dei padri e della madri costituenti perché l'autonomia come disse il senatore Cesare Dujany non è un bene ereditario, ma un patrimonio da meritare quotidianamente".

Il presidente del Consiglio permanente degli enti locali-Cpel, Franco Manes, ha invece sostenuto che "un'inversione di tendenza è indispensabile, l'utilizzo delle eccezionali risorse europee del Recovery Fund non può prescindere da questo: il sistema degli enti locali ne deve essere coinvolto sin dall'inizio".

"Il ruolo dei Comuni - ha sottolineato Manes - è fondamentale in termini propositivi, vogliamo essere interlocutori seri ed efficaci per dare il nostro apporto alle nuove politiche di sviluppo". Secondo il presidente del Cpel, "vivere in un piccolo Comune 'a misura di famiglia' può essere bellissimo, solo se si affrontano seriamente, una volta per tutte, i mali oscuri che affliggono le aree interne. O si dà retta ai sindaci o si decreta definitivamente la morte della montagna. Per aiutare la nostra Valle dobbiamo solo applicare e attuare quanto previsto dal nostro Statuto". In qualità di rappresentati degli "enti locali, al nuovo governo italiano e al legislatore nazionale e regionale, chiediamo solo azioni concrete".