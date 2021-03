VdA Unie, 'Torniamo a essere orgogliosi della nostra valdostanità'

"I valdostani si devono convincere che, a partire dalla classe politica per arrivare ai cittadini, dobbiamo ritornare ad essere orgogliosi della nostra 'valdostanità' e grati per aver ricevuto in dote i valori identitari fondanti che sono alla base della 'specialità' ma che soprattutto sono patrimonio da conservare e tramandare".

Lo si legge in una nota del Movimento Vda Unie, i cui vertici si dicono convinti "che il regionalismo, che molti a livello nazionale tendono a colpevolizzare anche utilizzando il recente pretesto dell'attuale pandemia, possa costituire una ricchezza all'interno di un sistema nazionale unitario valorizzando le differenze piuttosto che le uguaglianze. Un rinnovato autonomismo che non sia esclusivamente una rivendicazione di maggiori poteri e competenze, ma piuttosto un nuovo rapporto di reciproco rispetto con il sistema statale nazionale e tutte le sue relative emanazioni".

"Gli Statuti speciali - prosegue Vda Unie - non sono il risultato di una gratuita concessione, bensì concretizzano e valorizzano il riconoscimento di situazioni di fatto e di diritto particolari. Infatti vi sono profonde motivazioni identitarie, linguistiche geografiche e culturali alla base della nostra spinta all'autonomia e all'autogoverno così sinteticamente ma altrettanto efficacemente individuati nella Carta di Chivasso".

Sebbene i valori fondativi restino validi - conclude la nota - è necessario, soprattutto in questo periodo storico, adattare la nostra autonomia ad una realtà che inevitabilmente cambia ed è destinata a cambiare. Siamo convinti che sia opportuno lasciare da parte l'azione solo conservativa della nostra autonomia ma è piuttosto doveroso riattualizzare e rilanciare le funzioni, i poteri, i rapporti e i modi di partecipazione ai processi di decisione, affinché i diversi livelli di governo siano realmente capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini".