Soleggiato in quota e nuvole medio-basse nelle valli

Soleggiato in alta montagna, nuvole basse o medio-basse in strati continui nelle valli, in dissolvimento nel corso della mattinata fino a cielo sereno ovunque nel pomeriggio.

Temperature: minime in calo con inversioni nelle valli; massime in lieve rialzo in montagna e in lieve calo nelle valli.

Pressione: in lieve calo.

Venti: 3000 m deboli da SE; deboli da SE nelle valli, poi brezze pomeridiane.