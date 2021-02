Courmayeur: Su tassa smaltimento rifiuti domestici e guerra tra maggioranza e minoranza

Per il gruppo Esprit Courmayeur la Giunta Rota scarseggia di sensibilità nei confronti delle famiglie che devono fare i conti con la crisi causata dal covid. Il motivo del contendere è una delibera (comunque approvata all’unanimità, ndr.) con la quale l’Amministrazione prende atto della situazione epidemiologica ancora incerta, che ha provocato un forte disagio e negative ricadute sul sistema locale, in particolare per le attività economiche di Courmayeur.

La Giunta comunale aveva approvato, a tal proposito, una delibera di indirizzo che propone il posticipo dal 28/02/2021 al 31/08/2021 della seconda rata Tari per l'anno 2020 per le utenze ‘non domestiche’.

Il gruppo di opposizione Esprit Courmayeur sul posticipo della seconda rata per le utenze non domestiche, ha espresso “profondo stupore e delusione nel constatare come la Giunta Rota abbia deciso di non estendere il posticipo alle utenze domestiche, e quindi alle famiglie di Courmayeur”.

A tal proposito aveva presentato un emendamento, poi respinto, che chiedeva di prevedere lo slittamento della rata Tari anche alle utenze domestiche “poiché il provvedimento non inciderebbe sul bilancio – ha evidenziato il Consigliere Stefano Miserocchi (nella foto) - e poiché anche queste utenze hanno subito ricadute economiche”.

Durante il dibattito, Esprit Courmayeur ha ricordato che nelle utenze domestiche sono incluse non solo le famiglie con disagio socioeconomico derivante dalla pandemia, ma anche proprietari di seconde case affittate stagionalmente che, danneggiati dalla crisi turistica dovuta al COVID-19, non hanno avuto diritto ad alcun ristoro e agevolazione economica.

“L’emendamento – commentano i consiglieri di opposizione - è stato purtroppo ed incomprensibilmente respinto, in quanto l’Amministrazione attuale ha ritenuto invece che includere le utenze domestiche sia non determinante per l’aiuto alle famiglie che si trovano in situazione di disagio”.

Esprit Courmayeur, con senso di responsabilità, ha comunque votato a favore della delibera della Giunta, ritenendo che un intervento “anche se parziale sia comunque benefico per la situazione martoriata di Courmayeur”.