'La fune d'acciaio'; l'ultimo lavoro di Katia Centomo racconta la vita in Valle nel 1945

Sarà in edicola dal 9 marzo pubblicato da Einaudi Ragazzi, 'La fune d'acciaio', l'ultimo romanzo della fumettista e scrittrice valdostana Katja Centomo.

Il racconto è ambientato intorno al 1945 nel villaggio oggi ormai disabitato di Baravex, tra Saint-Barthélemy e Nus. Sul finire della Seconda guerra mondiale brulicava di bambini, e le famiglie, povere e numerose, cooperavano per riprendere a vivere, sfruttando tutto quello che la montagna era in grado di offrire. Oggi, quando tre ragazzini piantano la tenda tra i ruderi circondati dalle foreste di larici, il silenzio è disturbato unicamente dal rumore del torrente. Come muto testimone di quel passato, è rimasta soltanto l'antica fune d'acciaio per il trasporto della legna. Sono più di settant'anni che sul cavo teso nel vuoto pesa il carico di una storia terribile. E il muto testimone decide di parlare...

Katja Centomo è una narratrice transmediale. Vive tra Roma e la Valle d’Aosta ed è alla guida dello studio editoriale Red Whale, che da sedici anni cura contenuti e servizi nel settore del fumetto, dell’animazione e della narrativa per ragazzi, utilizzando mezzi diversi della comunicazione per raccontare storie, creare personaggi e universi narrativi.