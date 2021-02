Tutti negativi i tamponi di alunni e docenti della scuola di Montan di Sarre

Risultano tutti negativi, i tamponi Covid eseguiti agli alunni della scuola primaria di Montan di Sarre. Gli accertamenti nell'istituto sono scattati dopo che era risultata positiva una bambina della seconda classe, che aveva avuto un contatto con l'ultrasettantennne primo caso di 'variante inglese' in Valle d'Aosta, registrato la scorsa settimana.

I suoi compagni di classe sono stati posti in quarantena mentre sono stati eseguiti tamponi rapidi ai bambini della prima, terza, quarta e quinta classe; sono stati esclusi dai test i bimbi iscritti al Nido e alla Materna. Negativi al test anche tutti gli insegnanti e il personale non docente.

Nell'ambito dell'attività di contact tracing a Sarre e sono state poste in isolamento altre tre persone; Il sindaco, Massimo Pepellin, ha disposto alcune misure precauzionali, come l'accesso agli uffici pubblici solo su prenotazione e alcune restrizioni per i servizi della biblioteca destinati agli utenti.