Courmayeur: Nicole Passino Presidente del Consiglio comunale

Proposta dal Gruppo SìAmo Courmayeur, la consigliera Nicole Passino è stata eletta presidente del Consiglio comunale di Courmayeur. Ha ottenuto 10 i voti favorevoli, una scheda bianca e sono state tre le astensioni del Gruppo Esprit Courmayeur che ha ribadito, nelle parole del consigliere capogruppo Stefano Miserocchi “di non concordare sull’istituzione di tale figura, come già comunicato nelle precedenti sedute del Consiglio”.

La carica del Presidente del Consiglio ha efficacia dalla seduta successiva all’elezione e durerà per l’intero mandato elettorale. Nicole Passino, 27 anni, studentessa di Giurisprudenza, imprenditrice turistica in Val Ferret, con 203 voti ottenuti alle scorse elezioni comunali è stata la candidata più votata per la lista SìAmo Courmayeur.

Tassa smaltimento rifiuti anno 2020 - Posticipo seconda rata per le "utenze non domestiche".

La delibera, approvata all’unanimità, prende atto della situazione epidemiologica ancora incerta, che ha provocato un forte disagio e negative ricadute sul sistema locale, in particolare per le attività economiche di Courmayeur. Per tali motivazioni la Giunta comunale aveva approvato una delibera di indirizzo che proponeva il posticipo dal 28/02/2021 al 31/08/2021 della seconda rata Tari per l'anno 2020 per le utenze “non domestiche”. Il gruppo Esprit Courmayeur ha presentato in materia un emendamento, poi respinto, che chiedeva di prevedere lo slittamento della rata Tari anche alle utenze domestiche “poiché il provvedimento non inciderebbe sul bilancio – ha evidenziato il Consigliere Miserocchi - e poiché anche queste utenze hanno subito ricadute economiche”. Il Sindaco Roberto Rota e il Vice Sindaco, Federico Perrin, nel precisare la ratio del provvedimento, hanno evidenziato che “si è voluto dare un piccolo segnale e intervenire in questa fase sulle utenze “non domestiche” per le quali l’imposta ha una consistenza importante, un alleggerimento che permetterà agli operatori del territorio, di ragionare su un rilancio in previsione dell’estate. Inoltre, per queste categorie non erano stati previsti interventi”. L’Assessore alle Politiche Sociali, Alessia Di Addario, ha poi precisato “le famiglie bisognose del paese non sono dimenticate perché sono stati previsti aiuti puntuali tramite i Buoni spesa e il Carrello solidale”.