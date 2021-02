Célina Ramsauer comédienne, conteuse, écrivain, poétesse, musicienne, chanteuse

Un moment privilégié avec Célina, qui interprètera spécialement pour vous en direct quelques chansons : Le Grand 8 (de son dernier album 8) - Faudrait qu'on s'en souvienne (son dernier single, paru en juin 2020), Patouch (album 8) - Emmène-moi là-haut (album Ensemble) - Jamais aussi loin (album 8) et - en exclusivité pour vous - le titre "Musique" qui figurera sur le nouvel album studio à paraître à l'automne prochain.

Ce rendez-vous sera aussi l'occasion pour Célina de vous parler de son actualité, récente et à venir : son Best Of (22 titres) sorti en numérique en octobre dernier et qui sera tout bientôt disponible en CD Digipack; son nouveau site chic et complet qui met en avant le parcours, le répertoire, la démarche et les diverses facettes de l'auteure-compositrice-interprète d'origine suisse, et qui témoigne de son positivisme plus que jamais renforcé en cette période inédite, son concept des concerts sauvages, son 9ème album studio donc, En chemin, qu'elle peaufine pour l'automne, et le nouveau spectacle qui sera lié à l'album.

Célina évoquera enfin quelques surprises qu'elle vous prépare pour 2021, dont le lancement d'un nouveau concept innovant pour développer des liens exclusifs et des rendez-vous originaux avec son public.