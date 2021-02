IL POUSSA CAFE @IL FELPA@ DISPACCIO 25 FEBBRAIO

Con tutto il rispetto per i ristoratori che devono ricevere i giusti ristori, sembra proprio che la nuova Costituzione dica che l'Italia è un paese fondato sul magna e bevi (citazione non mia). I ristoranti sono solo una delle categorie in sofferenza che il felpa (Matteo Salvini, ndr) inserisce nei suoi interminabili elenchi che sciorina ad ogni intervista col solo scopo di accaparrarsi il consenso di più categorie possibili. (FELICE ANTONIO VECCHIONE)