Assessore Caveri, 'su decisione Consulta traditi da Governo Conte'

La sentenza della Corte costituzionale sulla legge regionale di alleggerimento dei Dpcm conferma la mancanza di lealtà da parte del Governo Conte uscente e del suo ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia".

Così l'assessore regionale all'Istruzione e Partecipate, Luciano Caveri, commenta la notizia dell'accoglimento, da parte della Consulta, del ricorso dello Stato contro la legge anti-Dcpm della Valle d'Aosta che riduceva le misure restrittive anti pandemia. "Ricorso del quale - sottolinea Caveri - lo stesso ministro Boccia aveva assicurato il ritiro a fronte degli impegni di confronto costruttivo sulle misure di contrasto al Covid assunti dalla nostra Giunta. Era il 19 gennaio scorso, il Presidente Lavevaz e tutto l'Esecutivo hanno dato ampia collaborazione alle decisioni dello Stato ma il ricorso è rimasto pendente alla Consulta".

L'assessore rileva che "la decisione della Corte ha risvolti negativi per la Valle d'Aosta e per tutte le regioni italiane, private di una quota importante di capacità decisionale e operativa, ma direi anche per lo Stato, sul quale a questo punto ricadono tutte le responsabilità e le competenze, quindi anche tutte le colpe per eventuali scelte sbagliate".