Cultura locale, ambiente e arte con 'Valpelline All Season'

Se Maometto non può andare alla montagna...una nuova iniziativa di promozione turistica che si propone un forte richiamo socioculturale è stata avviata da allevatori, agricoltori, guide alpine e operatori della valle ai piedi del Grand Combin. Si chiama 'Valpelline All Season-VAS' e il nome - come ha spiegato all'Ansa Daniele Pieiller, responsabile legale di VAS - si riferisce non solo alle innumerevoli esperienze che si possono vivere in Valpelline 365 giorni l'anno, ma anche alle tante proposte che questa Valle è in grado di proporre a un pubblico molto ampio: che si tratti di famiglie, sportivi, giovani e adulti di tutte le età, la Valpelline offre l'attività più adatta alle diverse esigenze in uno straordinario scenario caratterizzato da ampi e curati territori fino ad arrivare agli spazi incontaminati in alta quota, ricco di prodotti locali e tradizioni".

Valpelline All Season è nata dalla volontà di far collaborare la già costituita 'Natura Valp' con altri attori del territorio "per diffondere, e difendere, un'idea di turismo di montagna dolce e sostenibile" e "per promuovere il ritorno a un contatto profondo con la natura e con la montagna autentica, valorizzando i sapori e le tradizioni delle persone che da sempre ci vivono".

"Ci auguriamo - ha concluso Pieiller - che questa 'idea di montagna' rappresenti sempre più un punto di forza per il turismo del futuro in linea con una visione di sostenibilità ambientale a livello globale".

Info su https://valpellineallseason.it/index.php