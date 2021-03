Le sfide delle persone con disabilità sotto pandemia in Italia

La pandemia in Italia ha rappresentato un'importante sfida per coloro che hanno disabilità. Infatti, non è un caso che sono nate diverse iniziative, nonché una serie di azioni legislative che hanno come scopo proprio quello di andare incontro alle persone che hanno criticità da un punto di vista della salute.

Il sostegno ai disabili riguarda la prevenzione e il supporto da un punto di vista psicologico, per affrontare, con le famiglie, le problematiche relative alle diverse patologie.

In questi periodo siano stati fatti anche dei convegni in questo senso. Uno tra tutti è “La sanità oltre il Covid”, un convegno organizzato dal Network PreSa , proprio per discutere su quelli che sono i bisogni di salute oltre la pandemia e le necessarie azioni di prevenzione da mettere in campo, nonché le criticità che affronta chi vive con una patologia cronica e deve superare questo particolare momento.

Quali sono le sfide delle persone con disabilità durante e dopo la pandemia in Italia?

La pandemia ha messo le persone disabili davanti ad una sfida molto difficile. Infatti, è stato complesso per questi cittadini godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Questo perché innanzitutto, dovevano affrontare i problemi psicologici dovuti alla quarantena e vi sono state anche poche sensibilità da parte del Governo nell'aiutare queste persone ad avere una propria autonomia.

Molti hanno visto la negazione delle cure ed in più, anche il mancato supporto psicologico. Talvolta anche le associazioni non sono state in grado di rispondere alle esigenze dei disabili, soprattutto nella fase iniziale della prima ondata della pandemia.

Cosa può fare l'autorità sanitaria italiana per migliorare la salute e la vita delle persone con disabilità in Italia?

Per cercare di migliorare la qualità della vita dei disabili, l' Autorità Sanitaria Italiana dovrebbe cercare di mettere in campo tutti gli strumenti ideali anche da un punto di vista normativo per favorire l'inclusione dei disabili.

In primis, dovrebbe essere considerata l'attivazione di un piano trasporti adeguato: non basta solo la mobilità cittadina, ma anche un aiuto attraverso l'erogazione di maggiori incentivi per l'acquisto di auto per disabili . In più, sarebbe molto interessante andare a capire come fare per instaurare una rete insieme alle associazioni e garantire un'assistenza giornaliera ed edificante per chi soffre di disabilità o di malattie croniche.

Nel corso del convegno “La sanità oltre il Covid” si è anche parlato dell'importanza della vaccinazione prioritaria per tutti i cittadini di fragili. Il criterio potrebbe essere di individuare una percentuale di invalidità civile superiore al 67%: ciò garantirebbe una riduzione dei decessi, quindi prossima circa al 60%.

I dati relativi alla pandemia da Covid

Se nello scorso anno i dati relativi al mondo dei disabili non erano stati positivi, sicuramente la pandemia da Covid-19 ha complicato il difficile. Nonostante i buoni propositi del legislatore, c'è bisogno di un vero cambiamento sociale e culturale per fare in modo che sia rispettata la dignità di coloro che hanno bisogno di assistenza.

La percentuale nel mondo per i morti di Covid-19 affetti da disabilità va dal 19 al 72% a seconda dei Paesi, circa il 40% solo in Italia.

Insomma, in questo periodo non vi è stata la massima assistenza ai disabili ed è imperdonabile: alcuni si sono visti negare le cure mediche e sono stati confinati anche in istituti di isolamento sociale, senza poter rivedere le loro famiglie. È uno scenario che bisognava evitare e che deve far riflettere su quanto sia fragile il sistema sanitario italiano quando si parla di disabilità!