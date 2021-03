Aosta: Sindaco e Presidente Consiglio comunale stigmatizzano parole presidente Aps su dipendente

Scuse accettate, ma l'imbarazzo istituzionale resta. In merito all’intervista rilasciata a una testata locale lo scorso 25 gennaio dal presidente della società Azienda Pubblici Servizi-APS Spa, Carlo Franco, l’Amministrazione comunale evidenzia in una nota "come lo stesso presidente del CdA della società in house, a seguito di una lettera inviata dal sindaco Gianni Nuti nell’ambito della delega alle società partecipate, in cui si deplorava formalmente l’azione mediatica promossa in modo improvvido e inopportuno durante lo svolgimento di un delicato provvedimento disciplinare e in relazione ad un’iniziativa discussa nella seduta dell’ultimo consiglio, tra l’altro, in modalità secretata', abbia risposto al Sindaco, scusandosi per le considerazioni personali “scappate ingenuamente” e “poi riportate fedelmente nell’articolo”.

Il vicepresidente del Consiglio comunale di Aosta, Renato Favre, che sulla vicenda aveva originariamente presentato un ordine del giorno, poi ritirato, ha sottolineato dal punto di vista istituzionale lo sconcerto provocato in tutti i consiglieri, "a prescindere dall’appartenenza, dalle dichiarazioni rilasciate alla testata dal presidente della società Azienda Pubblici Servizi Spa", e ha ribadito "il giudizio del tutto negativo sulle modalità e i contenuti dell’intervista condiviso da tutte le forze politiche che siedono nell’Assemblea".