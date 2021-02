Aosta: Intitolata a Ida Désandré la biblioteca di viale Europa

La proposta di delibera è stata approvata con 23 voti favorevoli e cinque astensioni (Lega Togni sindaco, Fratelli d'Italia e Forza Italia): la biblioteca comunale di viale Europa, ad Aosta, sarà intitolata alla memoria di Ida Désandré, scomparsa il 6 marzo 2019. Partigiana, poi deportata e, negli anni della maturità, scrittrice, è stata attiva attiva testimone della propria esperienza grazie a numerosi incontri con i ragazzi delle scuole valdostane.

La delibera ora sarà trasmessa al presidente della Regione per consentire la deroga, prevista dalla norma, che consente di intitolare "eccezionalmente" luoghi pubblici anche a persone scomparse da meno di dieci anni. "E' un atto - ha detto l'assessore alla cultura, Samuele Tedesco - senza costo che ci illustra il sentiero della memoria proprio per ricordare l'orrore dei campi di concentramento" a danno di "ebrei, dissidenti politici, persone con disabilità, persone omosessuali, ma anche coloro che sin troppo spesso vengono dimenticati, ovvero la popolazione romaní. Con questo atto andremo a porre una stele, un chiaro messaggio per ricordare ciò che è stato ai nostri figli".