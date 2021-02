Un minuto di silenzio in ricordo di don Busso e don Carlin e per l'Ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci

In apertura dei lavori dell'adunanza convocata oggi, mercoledì 24 febbraio, il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, ha espresso cordoglio per la morte dell’Ambasciatore d'Italia Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo, morti in un agguato nella Repubblica Democratica del Congo nell'adempimento dei loro doveri professionali.

L'Assemblea ha anche ricordato le figure di due sacerdoti scomparsi di recente: don Ugo Busso e don Silvio Carlin. Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha commentato: "Don Busso ha condotto un'azione improntata al servizio degli altri, con un'attenzione particolare agli ultimi ed è stato un rappresentante forte della comunità Walser. Don Carlin ha accompagnato tante generazioni di valdostane e valdostani che sono poi diventati cittadini con un forte senso di appartenenza cristiana e morale".

Le Conseiller de la Lega VdA Erik Lavy a dit que "Silvio Carlin a représenté l'un des piliers fondamentaux de l'éducation pour nos jeunes en tant que Directeur de l'Institution Don Bosco de Châtillon".

Su don Busso, il consigliere ha sottolineato che "mancherà molto alla Valle d'Aosta e alla sua comunità di riferimento, i Walser per i quali ha fatto tanto". Per l'assessora all'Ambiente, Chiara Minelli, "don Busso è stato un prete speciale per tutta la Valle d'Aosta e la valle del Lys: per la sua cultura, la sua umanità e la sua ironia, diventando un punto di riferimento per i tanti giovani che ha contribuito a formare". Il Consiglio ha quindi osservato un minuto di silenzio in loro ricordo.