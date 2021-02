Aosta: Consiglio comunale conferma ritorno di Enfanthéatre

Organizzata dall’Amministrazione comunale di Aosta per ventidue edizioni (di cui 19 quale Festival Internazionale di Teatro per ragazzi 'Città di Aosta') e poi riproposta per cinque anni con la formula ridotta di 'Pillole', la rassegna teatrale 'Enfanthéâtre' è destinata a tornare con le modalità estese non appena la ripresa delle attività teatrali bloccate dalla pandemia sarà possibile.

La decisione, già prevista dall’attuale Amministrazione comunale, è stata ratificata con l’approvazione di una mozione originariamente presentata dai consiglieri comunali del gruppo 'Lega Togni sindaco' e 'Autonomia e Libertà per Togni sindaco' poi emendata e fatta propria dall’intera Assemblea consiliare municipale.

La mozione, ricordata la formula della rassegna “in cui il giovane pubblico era non solo spettatore, ma “giudice” di ogni rappresentazione, determinando così il vincitore di ogni rassegna”, impegna l’assessore competente“aprogrammare, in attesa della ripresa delle attività teatrali, la realizzazione della rassegna annuale 'Enfanthéâtre', al fine di ridare ai bimbi della nostra città un’offerta culturale degna e una prospettiva di crescita individuale dal grande valore educativo”.

Commenta l’assessore alla Cultura, Samuele Tedesco: "La nostra volontà, condivisa dall’intero Consiglio, è di ridare dignità a un festival che è patrimonio della comunità aostana, e che aveva raggiunto una rilevanza non solo a livello nazionale, presentando al pubblico alcune delle compagnie e degli spettacoli per ragazzi più illustri del panorama teatrale".

In questo senso, prosegue Tedesco, "crediamo che l’educazione allamagia del teatro possa rappresentare ancora un valore per le giovani generazioni, e auspichiamo che quanto prima, terminata l’emergenza epidemiologica, la rassegna possa tornare ad animare il teatro Giacosa dell’entusiasmo del giovane pubblico".