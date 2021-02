Gaby: Iniziati i lavori per rifacimento ponte strada regionale

A causa dei danni derivanti dall’evento alluvionale, il traffico era, infatti, stato deviato sulla variante provvisoria, realizzata in modo da limitare i disagi agli utenti della strada e agli abitanti della valle e consentire il ripristino del collegamento con i comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité.

A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo di ricostruzione del ponte, avvenuta nel mese di novembre scorso, è stata svolta la procedura di appalto con affidamento dei lavori alla ditta Costruzioni stradali BGF Srl di Issogne, con termine dei lavori inizialmente previsto per la fine dell’estate.

Sono molto soddisfatto dell’inizio dei lavori – dichiara l’Assessore Carlo Marzi –. In occasione di un recente sopralluogo, effettuato in loco con il personale degli uffici e del comune interessato, è stata condivisa, anche da parte dell’impresa, la necessità di anticipare la conclusione delle opere prima dell’avvio della stagione estiva. La riapertura del ponte già all’inizio dell’estate e il ripristino della normale percorribilità della strada regionale della valle del Lys, rivestirà grande importanza per le popolazioni dei comuni interessati che hanno subito i disagi dovuti ad una lunga chiusura invernale all’interno di un contesto già di per sé di grande difficoltà per le realtà di montagna.