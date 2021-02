PLUTO MALTESINO SALVATO DALL' EUTANASIA

La sua proprietaria il 03/02/2020 lo ha portato in clinica perché improvvisamente non muoveva più il treno posteriore. Poiché il sospetto diagnostico di un’ernia lombare richiedeva accertamenti radiologici e un’eventuale chirurgia la sua proprietaria ha deciso di non affrontare le spese che ciò comportava e ha deciso per l’eutanasia. La neurologa veterinaria che lo ha visitato si è rifiutata di praticarla e ci ha chiamate.