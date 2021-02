Bando Csv da 420mila euro per progetti promozione sociale

Resta aperto fino al 23 marzo il bando di finanziamento per progetti sociali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale valdostane, pubblicato dal Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta-Csv e finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso l'assessorato regionale alle Politiche sociali.

A disposizione vi sono 420.000 euro per progetti che dovranno essere presentati in forma associata e che, se approvati, riceveranno un finanziamento che andrà da un minimo di 4.000 ad un massimo di 12.000 euro. Gli stessi progetti dovranno essere "capaci di produrre un impatto sul territorio, e in particolare nei confronti delle fasce più deboli della società, favorendo la diffusione della cultura della solidarietà".

"I bandi del ministero delle Politiche sociali - ha dichiarato Claudio Latino, presidente del Csv - rappresentano da un lato uno straordinario sostegno economico all'attività del Volontariato regionale, di proporzioni per certi versi 'storiche', e, dall'altro, una altrettanto preziosa occasione per 'disegnare' una nuova Valle d'Aosta, capace di superare le tante e troppe ferite umane, sociali ed economiche che il Covid-19 ha determinato e sta determinando anche nella nostra regione. Attraverso la realizzazione dei nuovi progetti sociali finanziati tramite il bando il Volontariato ha e avrà la forza, il coraggio e l'autorevolezza di diventare vero e proprio antidoto a tutto questo".

"L'Amministrazione regionale intende valorizzare il ruolo che le associazioni del Terzo settore rivestono sul territorio regionale - ha aggiunto l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse - e rafforzare le sinergie già presenti e attive in diversi settori. In un momento emergenziale come quello attuale, si rende ancor più necessario fare rete al fine di fronteggiare i nuovi bisogni emergenti e per sostenere la popolazione valdostana".

Venerdì 26 febbraio alle 16,30 è previsto un incontro informativo online, durante il quale le associazioni di volontariato potranno veder chiariti i loro dubbi sulla modalità di presentazione delle domande.