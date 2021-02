Opportunità per le imprese valdostane dal Fondo di Garanzia del ministero dello Sviluppo economico

La Chambre Valdôtaine e le Associazioni di categoria, alla luce dei dati emersi dal sondaggio sottoposto alle imprese e al fine di favorire il loro accesso alla liquidità, quale importante opportunità, in attesa delle misure di ristoro complementari a quelle statali a cui la Regione sta lavorando, informano che il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, affianca le imprese e i professionisti nell’affrontare il difficile periodo storico attuale.

(Nella foto Nicola Rosset, Presidente chambre in videoconferenza)

Si tratta, per le imprese che non hanno ancora utilizzato tale opportunità, di un accesso al credito semplificato: ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, non viene effettuata alcuna valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale e per le operazioni fino a 30mila euro è prevista l’approvazione automatica. L'intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni finalizzati all'attività di impresa sia a breve sia a medio-lungo termine, con la copertura del 100% per operazioni finanziarie di importo fino a 30mila euro e comunque non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato o per operazioni con durata massima di 10 anni a condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dall'erogazione.

L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, chiedere che sullo stesso sia acquisita la garanzia diretta.

Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande. Possono essere garantiti i soggetti appartenenti a qualsiasi settore, con esclusione delle attività finanziarie, fatte salve quelle svolte da broker, agenti e subagenti di assicurazione. Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottati gli atti necessari e l'impresa viene informata via e-mail.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello SPIN2 della Chambre Valdotaine ai numeri 0165 573089/91/92/94 oppure via email sportellovda@pie.camcom.it