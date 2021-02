Champorcher: Cittadini impegnati nella cura del territorio

La regolarizzazione delle forme secolari di collaborazione da parte dei cittadini per la cura dei villaggi ma anche la legittimazione di eventuali future iniziative.

E' questo l'obiettivo dell'iniziativa promossa dalla giunta comunale di Champorcher e volta alla "collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni del territorio".

"L'idea c'era già da parte di noi amministratori, poi ci siamo resi conto che la cittadinanza inizia ad avere la volontà di collaborare per la cura del territorio. Abbiamo approvato il regolamento, ora siamo in attesa della adesioni", ha spiegato all'Ansa il sindaco, Alice Chanoux. "Si tratta di attività complementari - prosegue - a quelle gestite dall'amministrazione comunale, penso al taglio del verde o alla sistemazione di parti di sentieri. Le iniziative dei cittadini non andranno a sostituire gli appalti, ma potranno dare un aiuto. E magari con quanto risparmiato dal Comune grazie ad alcune attività si potranno svolgere altri lavori".

Il regolamento dettaglia ogni aspetto dell'iniziativa, anche quello assicurativo: i costi in questo senso saranno coperti dall'amministrazione comunale per i singoli cittadini mentre le associazioni dovranno farsi carico di quelli per i propri iscritti.