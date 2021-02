2020-2021 ECONOMY #BLACKPAGE #Confcommercio

Ad un anno di distanza dall’uscita del primo DPCM relativo al diffondersi della pandemia di Covid-19 , 23 febbraio 2020, Confcommercio ricordando il lutto e il dolore di tanti, non può trascurare la sofferenza di coloro che, con la perdita del lavoro o la drastica riduzione dell’ attività , hanno subito i pesanti effetti della pandemia.

Questo il significato della pubblicazione sui quotidiani e sui social di una Black page, la pagina nera per l’economia vissuta in quest’ultimo anno da tutto il nostro territorio. La protesta non è in presenza, al fine di restare coerenti ai messaggi istituzionali, è un grido di allarme rivolto a quanti possono e devono prendere decisioni per una efficace e tempestiva azione risolutiva.

Tutti coloro che condividono, attraverso gli strumenti che riterranno opportuni, l’iniziativa di Confcommercio contribuiscono ad alzare il volume della protesta per far arrivare la voce di tutto il settore nelle modalità più efficaci possibili.