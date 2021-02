Aosta: Sospensione acqua potabile in collina

Per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione della rete dell’acquedotto comunale, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa dalle ore 23 di mercoledì 24 febbraio alle ore 2 di giovedì 25 febbraio nelle località Loups, strada Beauregard, via Scuola Militare Alpina, via Vaccari (compreso il Castello Cantore e l’Ospedale Beauregard),via Mochet, via Passerin d’Entrèves, Ru Baudin, La Comba, regione Busseyaz, regione Saumont, Porossan-Roppoz, Porossan-Movisod e Porossan-Arsin e Porossan-Baazo.

In seguito l’acqua potrà presentare carattere di torbidità, e quindi si sconsiglia l’uso di elettrodomestici fino allo spurgo della tubazione in tutte le zone interessate dai lavori.