Dal duo Solenghi-Lopez a Mikol Frachey, riparte la Saison Culturelle

Approvato il programma della Saison Culturelle 2021 – primo semestre che comprende 15 spettacoli teatrali, dei quali 10 produzioni regionali e 5 produzioni nazionali:

REGIONALI

L’arte di accomodare – Ensemble l’Extrarmonica

Helen Back on country roads – Mikol Frachey

Fusion Soul – Groovin Around

Bonatti, je t’aime / Sussurri – Cie les trois plumes

Electro-Afrique – MOMO Orkestra

Quatuor pour la fin du monde

Prometeo 2218 – Nuovababette Teatro

Les Hard Griots – Fungo, Sago e Crohm

The greatest sounds of Hollywood

NAZIONALI

Evolution Dance Theater

Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show

Magnificat

Massimo Polidori

Black Blues Brothers

Le 10 produzioni regionali potranno essere effettuate in presenza contingentata di pubblico pagante, registrate e diffuse gratuitamente in diretta streaming, oppure, in assenza di pubblico, con la sola diffusione gratuita in differita, mentre le restanti cinque produzioni nazionali verranno rappresentate soltanto laddove le condizioni sanitarie consentiranno l’esibizione in presenza di pubblico.

Restano confermate, presso il Cinema Théâtre de la Ville di Aosta, le 15 rimanenti proiezioni cinematografiche della sezione Cinema 2019/2020, e prolungata, al contempo, la validità degli abbonamenti.

La spesa prevista per la Saison Culturelle 2021 – primo semestre è di 480 mila euro. Per l'intera organizzazione della 37esima edizione della Saison Culturelle 2021-2022, la somma attualmente disponibile è di un milione 51 mila 260 euro.